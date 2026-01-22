İlişkilerde kaçan taraf olan 5 burç: Bu burçlar ilişki derinleştikçe mesafe koyma eğilimiyle öne çıkıyor...

İlişkiler herkes için aynı hızda ve aynı yoğunlukta ilerlemez. Kimi burçlar bağ kurdukça güçlenirken, kimileri duygular ciddileşmeye başladığında içgüdüsel olarak geri adım atar. Peki, ilişki derinleştikçe mesafe koyma eğilimine sahip olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde kaçan taraf olan 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu için ilişki heyecanla başlar ancak duygusal beklentiler artmaya başladığında içsel bir huzursuzluk ortaya çıkar. Sürekli değişen ruh hâli ve özgürlük ihtiyacı, İkizler’i bağlanma noktasında zorlar. Kendini kısıtlanmış hissettiği anda iletişimi azaltabilir, geri çekilmeyi tercih edebilir. Kaçışı çoğu zaman sessiz ve ani olur.

2. YAY BURCU

Yay burcu ilişkide eğlence, keşif ve özgürlük arar. Duygusal sorumluluklar ağırlaşmaya başladığında ise kaçma refleksi devreye girer. Yay için ilişki, hayatın önüne geçen bir yük hâline geldiğinde cazibesini kaybeder. Bu yüzden derin bağlardan uzak durabilir ve mesafeyi korumayı seçebilir.

3. KOVA BURCU

Kova burcu duygusal bağ kurmaktan çok zihinsel uyuma önem verir. Hisler yoğunlaştığında kontrolü kaybedeceğini düşünür ve duvarlarını yükseltir. Soğuk ya da mesafeli görünmesinin sebebi çoğu zaman duygularını yönetememe korkusudur. Kaçışı fiziksel değil, duygusal bir uzaklaşma şeklinde yaşanır.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilişkide detaylara fazla takıldığı için duygusal yakınlık arttıkça baskı hissedebilir. “Yeterince iyi miyim?” sorgusu Başak’ı içten içe yorar ve bu yorgunluk geri çekilme ihtiyacı doğurur. Kaçışı dramatik değil, yavaş yavaş olur; iletişim azalır, mesafe artar.

5. AKREP BURCU

Akrep burcu derin bağlar kurar ancak bu bağlar onu savunmasız hâle getirdiğinde kaçma isteği ortaya çıkar. Güçlü görünme arzusu, duygusal teslimiyetle çatışır. Akrep’in kaçışı genellikle ani ve keskindir; ya tamamen yakınlaşır ya da tamamen uzaklaşır.