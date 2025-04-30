İlişkilerde romantizmi abartan 4 burç: Bu burçlar ilişki içinde hem kendini hem de partnerini fazlasıyla yorabiliyor...

Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:57

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:57

Astrolojiye göre bazı burçlar için aşk sadece bir duygu değil, adeta bir sanat biçimidir. Onlar için ilişkiler, sade bir birliktelikten ibaret değil; şiirlerle, jestlerle, küçük sürprizlerle, büyük hayallerle örülmüş duygusal bir hikâyedir. Romantizmi zirvede yaşayan bu burçlar, sevdiklerini mutlu etmek için bazen fazlaca idealist davranabilirler. Peki, ilişki içinde hem kendini hem de partnerini fazlasıyla yorabilen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde romantizmi abartan 4 burç...

1. BALIK BURCU

Hayal dünyası sonsuz, duygusallığı derin... Balık burcu, aşkı bir peri masalı gibi yaşamak ister. Sevdiği kişiyi idealize eder, onun için şarkılar dinler, anlamlı hediyeler alır, gözlerinin içine bakarken bile şiir yazar gibi hisseder. Ancak bu yoğun romantizm, zaman zaman karşı tarafı boğabilir. Balık’ın beklentileri gerçeklikten uzaklaştığında hayal kırıklığı yaşaması olasıdır.

2. YENGEÇ BURCU

Sevdiği kişiyi her şeyin önüne koyan Yengeç burcu, romantik anlar yaratmak konusunda oldukça yaratıcıdır. Evde mum ışığında bir akşam yemeği, geçmişten anlamlı fotoğraflarla dolu albümler ya da sürpriz notlarla dolu bir gün onun için sıradan detaylar olabilir. Ancak tüm bu duygusallık, fazla sahiplenme ya da duygusal baskıya dönüşebilir.

3. TERAZİ BURCU

Estetik ve romantizmin burcu Terazi, aşkı sanatla birleştirir. İlişkilerde uyum ve denge arayışında olan Teraziler, partnerlerine karşı zarif ve etkileyici davranırlar. Sürprizler, romantik planlar ve güzel sözler hayatlarının parçasıdır. Ancak bazen, ilişkinin doğal akışına müdahale edercesine “mükemmel sahneler” yaratma arzusu abartılı hale gelebilir.

4. ASLAN BURCU

Gösterişli bir romantizmden hoşlanan Aslan, aşkı sahneye koyar gibi yaşar. Büyük jestler, şaşaalı sürprizler ve partnerinin gözünde “unutulmaz” olma çabası onun ilişkilerdeki tutumudur. Sevdiklerinin kalbine taht kurmak ister ama bazen abartılı beklentiler veya dramatik davranışlar ilişkide yorucu olabilir.