İlişkilerde sadakatin sembolü olan 4 kadın burcu: Bu burçlar hiçbir zaman güvensizlik yaratmaz

İlişkilerde sadakat herkes için önemli olabilir ama bazı burç kadınları için bu bir yaşam felsefesidir. Onlar, kalpleriyle bağlandıkları kişiyi kolay kolay bırakmaz; zor zamanlarda bile yanında olur, arkasını dönmez. Sadakat ve güven ilişkilerinde en büyük değerleridir. Peki astrolojide hangi kadın burçları bu özelliğiyle öne çıkar?

BOĞA BURCU

Boğa burcu kadınları sabit burçların en istikrarlılarındandır. İlişkilerinde güven ve sadakat en temel önceliğidir. Sevdiği insanın yanında dimdik durur, zor günlerde bile asla terk etmez. Kolay bağlanmaz ama bağlandığında uzun ömürlü bir sadakatin örneği olur. Aşkı ve sadakati iç içe yaşar.

OĞLAK BURCU

Oğlak kadınları ciddiyetiyle tanınır ve ilişkilerinde rastgele davranmaz. Güven duyduğu ve gelecek gördüğü bir partneri olduğunda tüm benliğiyle sadakat gösterir. Dışarıdan soğuk gibi görünse de kalbinde derin ve değişmez bir sevgi barındırır. Söz verdiyse döndürmek kolay değildir. Sadakat onun karakteridir.

YENGEÇ BURCU

Duygusal dünyası güçlü olan Yengeç kadını, sevdiği kişiye bağlandığında adeta bir sığınak olur. İlişkilerde güven, bağlılık ve sadakat onun için vazgeçilmezdir. Partnerinin tüm zayıflıklarını anlayışla karşılar, kolay kolay vazgeçmez. Onun sevgisi, zamanla daha da güçlenen derin bir bağlılıktır.

ASLAN BURCU

Aslan kadını gururlu olsa da sevdiği kişiye karşı sonsuz sadakat duyar. İlişkide kraliçesi olduğu kadar koruyucusu da olur. Kıskançlık duygusu zaman zaman ön plana çıksa da, bu onun ne kadar sahiplendiğini gösterir. Kalbini verdiği insana sadık kalır ve sadakatsizlik ona göre en büyük ihanettir.