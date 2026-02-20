İlişkilerde sorumluluk almaktan kaçan 5 burç: Bu burçlar uzun vadeli planlar söz konusu olduğunda fazlasıyla kaçmak istiyor...

İlişki başta heyecanlı ve tutkulu başlar, fakat iş ciddiyete, sorumluluğa ve gelecek planlarına gelince bazı burçlar geri adım atabilir. Peki astrolojide ilişkide sorumluluk almaktan kaçan burçlar hangileri? İşte bağlanma, fedakârlık ve uzun vadeli planlar söz konusu olduğunda zorlanan o 5 burç...

1. YAY BURCU

Yay burcu ilişkilerde eğlenceli, enerjik ve tutkuludur; ancak konu ciddiyete geldiğinde zorlanabilir. Uzun vadeli planlar, evlilik konuşmaları ya da rutinleşen ilişki dinamikleri onu sıkabilir. Sorumluluk kelimesi Yay için bazen “kısıtlanma” anlamına gelir. Bu nedenle ilişkide ciddi yükümlülükler ortaya çıktığında mesafe koyabilir. Sevmediğinden değil, özgürlüğünü kaybetmekten korktuğu için geri çekilir.

2. KOVA BURCU

Kova burcu bireyselliğine son derece düşkündür. İlişkide fazla beklenti, sürekli ilgi talebi ya da hesap verme durumu onu rahatsız edebilir. Duygusal sorumluluk arttığında kendi alanını korumak için geri çekilme eğilimi gösterir. Partneri gelecek planları yaparken Kova hâlâ özgürlüğünü koruma derdinde olabilir. Bu da “sorumluluk almıyor” algısını yaratabilir.

3. İKİZLER BURCU

İkizler burcu heyecanlı başlangıçları sever; fakat iş net kararlar almaya geldiğinde tereddüt yaşayabilir. İlişkide ciddi bir adım atılması gerektiğinde kafasında birçok soru oluşur. “Ya daha iyisi varsa?” düşüncesi onu kararsızlığa sürükleyebilir. Bu durum partner tarafından sorumluluktan kaçmak olarak görülebilir. Aslında İkizler netleşmeden bağlanmak istemez.

4. KOÇ BURCU

Koç burcu ilişkiye hızlı girer ve yoğun duygular yaşayabilir. Ancak ilişki emek, sabır ve uzun vadeli plan gerektirdiğinde ilgisi azalabilir. Heyecan azaldığında motivasyonu düşebilir. Sorumluluk gerektiren konularda sabırsız davranabilir ve ani kararlarla uzaklaşabilir. Koç için ilişki dinamik ve hareketli olmalıdır; durağanlık onu zorlar.

5. BALIK BURCU

Balık burcu romantik ve duygusaldır; ancak somut sorumluluklar gündeme geldiğinde hayal dünyasına sığınabilir. İlişkide sorun çıktığında yüzleşmek yerine kaçma eğilimi gösterebilir. Net kararlar almak ve kesin sınırlar çizmek onun için zordur. Bu nedenle kriz anlarında yükü karşı tarafa bırakabilir ve sorumluluk almıyor gibi görünebilir.