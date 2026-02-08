İlişkilerde sorunlarını paylaşmayan 5 burç: Bu burçlar duygusal yüklerini taşımakta fazlasıyla zorlanıyor...

İlişkilerde iletişim kadar suskunluk da güçlü bir mesajdır. Ancak bazı burçlar için susmak, geçici bir sakinlik değil; duyguları bastırma biçimidir. İlişkide her şeyi içine atan burçlar, karşı tarafı üzmemek, tartışma çıkarmamak ya da güçlü görünmek adına hislerini dile getirmez. Peki, duygusal yüklerini taşımakta fazlasıyla zorlanan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde sorunlarını paylaşmayan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal derinliğiyle bilinir ancak bu derinlik çoğu zaman içe dönüktür. Sevdiği insanı kırmamak için susmayı tercih eder. Kırıldığında anlatmak yerine içine kapanır, zamanla duygusal yük ağırlaşır.

2. BAŞAK BURCU

Başak burcu ilişkilerde sorun çıkarmamak adına hislerini analiz eder ve çoğu zaman dile getirmez. “Büyütmemeliyim” düşüncesiyle içine atar. Ancak bastırılan duygular bir süre sonra eleştirel bir tavır olarak ortaya çıkabilir.

3. BALIK BURCU

Balık burcu empati yeteneği yüksek olduğu için karşısındakini anlamaya çalışırken kendini ihmal edebilir. Üzülse bile sessiz kalır, fedakârlık yapar. Duygularını içine attıkça kırılganlığı artar.

4. OĞLAK BURCU

Duygularını kontrol altında tutmayı seven Oğlak burcu, ilişkide zayıf görünmemek için susar. Hislerini göstermek yerine sorumluluk almaya odaklanır. Ancak bu bastırılmış duygular zamanla mesafe yaratabilir.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu huzuru korumak adına çatışmadan kaçınır. Kendi rahatsızlıklarını dile getirmek yerine ortamın dengesini gözetir. Sürekli susmak ise içsel bir dengesizliğe yol açabilir.