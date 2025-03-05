İlişkilerde sürekli ghosting yapan 5 burç: Bu burçlar ilişkide aniden ortadan kaybolabilir...

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:46

Güncelleme: 05.03.2025 - 14:46

Günümüz ilişkilerinde sıkça karşılaşılan "ghosting", yani aniden ortadan kaybolma durumu, bazı burçlar için adeta bir refleks haline gelmiş olabilir. Duygusal bağ kurmaktan kaçınan, ani değişimlere açık olan ve bağımsızlığına fazlasıyla önem veren burçlar, ilişkilerde ghosting yapmaya daha meyillidir. Peki, ilişkide aniden ortadan kaybolabilen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde sürekli ghosting yapan 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu, değişken ruh hali ve çabuk sıkılan yapısı nedeniyle ilişkilerde istikrarsız olabilir. İlk başta ilgi ve heyecan dolu bir şekilde ilişkiye yaklaşsalar da, bir süre sonra kendilerini sıkışmış hissedebilirler. Duygusal derinlik yerine yüzeysel bağlar kurmaya eğilimli oldukları için, hoşlarına gitmeyen bir durum oluştuğunda açıklama yapmadan bir anda kaybolabilirler. İletişimi başlatmakta ne kadar başarılıysalar, aniden kesmekte de o kadar ustadırlar.

2. KOVA BURCU

Kova burcu, özgürlüğüne düşkün ve mesafeli bir burçtur. İlişkilerde duygusal yük altına girmekten hoşlanmazlar ve eğer partnerleri onlardan fazla ilgi bekliyorsa, kaçış moduna geçebilirler. Ghosting yapmak Kova burcunun doğrudan kötü niyetli olmasından kaynaklanmaz; onlar için iletişimi kesmek, bir konuyu uzun uzun açıklamaktan daha kolaydır. Eğer bir ilişkinin onları kısıtladığını hissederlerse, açıklama bile yapmadan ortadan kaybolabilirler.

3. YAY BURCU

Yay burcu, ilişkilerde ciddi sorumluluk almaktan kaçınan ve özgürlüğüne fazlasıyla değer veren burçlardan biridir. Eğer bir ilişki onları kısıtlıyorsa ya da monoton hale geldiyse, sessizce uzaklaşmayı tercih edebilirler. Yay burcu, genellikle açık fikirli ve enerjik olsa da, duygusal derinlik gerektiren ilişkilerde pek başarılı değildir. İlişkiden sıkıldığında ya da yeni bir maceraya atılmak istediğinde, partnerini hiçbir açıklama yapmadan ortada bırakabilir.

4. BALIK BURCU

Balık burcu, genellikle romantik ve duygusal olarak bilinse de, ilişkilerde zorlandığı noktalarda ghosting yapmaya meyilli olabilir. Çatışmalardan kaçınma eğiliminde olan Balık burcu, yüzleşmek yerine sessizce geri çekilmeyi tercih edebilir. Duygusal olarak yoğun hissettiğinde ya da ilişkiyle başa çıkamayacağını düşündüğünde, bir anda iletişimi keserek kendisini korumaya çalışabilir. Balık burcu için ghosting, aslında bir tür kendini savunma mekanizmasıdır.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu, ilişkilerde uyumu ve huzuru sever ancak karar vermekte zorlanır. Eğer bir ilişkide ne hissedeceğinden tam olarak emin değilse, açıklama yapmaktansa bir anda ortadan kaybolmayı seçebilir. Teraziler yüzleşmekten hoşlanmadıkları için, partnerlerini kırmamak adına iletişimi tamamen kesebilirler. Ancak bu durum karşı taraf için daha büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir.