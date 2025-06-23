İlişkilerde umursamaz tavırlarıyla partnerini bıktıran 4 burç: bu burçların sevgisinden asla emin olunamıyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki duygularını belli etmekte oldukça zorlanır. İlgilerini göstermez, sevgilerini açıkça ifade etmezler. Bu tavır, zamanla partnerlerinin kendilerini değersiz hissetmelerine neden olabilir. "Umursamaz" olarak algılanan bu davranışlar bazen içe kapanıklık, bazen de duygusal mesafeden kaynaklanır. Peki, sevgisinden asla emin olamayacağınız kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ilişkilerde umursamaz tavırlarıyla partnerini bıktıran 4 burç...





1. KOVA BURCU

Kova burçları özgürlüğüne düşkün, mantığıyla hareket etmeyi seven bireylerdir. Duygularını ifade etmekte zorlandıkları için çoğu zaman ilgisiz veya soğuk gibi algılanabilirler. Partneri ne hisseder, ne düşünür çok da umurlarında değilmiş gibi davranabilirler. Bu mesafeli tavır, özellikle duygusal yoğunluk isteyen ilişkilerde karşı tarafı yorar. Oysaki Kova sever ama bunu hissettirmek için özel çaba göstermez.





2. YAY BURCU

Yay burçları hayatı eğlence ve özgürlük penceresinden izler. İlişkilerde fazlaca bağımsız tavırları, karşısındaki kişide “beni gerçekten istiyor mu?” hissini yaratabilir. Bazen partnerinin ihtiyaçlarını gözden kaçırabilir. “Nasılsa sorun yok” rahatlığı içinde davranmaları, karşı tarafı görmezden geliyormuş gibi hissettirebilir. O umursamadığını düşünmez, ama öyle görünür.





3. İKİZLER BURCU

İkizler burcu, bir an çok ilgiliyken ertesi gün sessiz ve uzak olabilir. Bu değişkenlik, partnerini duygusal bir bulmacanın içine çeker. “Ne düşündüğünü bilmiyorum” cümlesi, İkizler’le birlikte olanların sıkça kurduğu bir ifadedir. Umursamaz değil belki ama dengesiz tavırları yüzünden öyle algılanabilir. Bu da zamanla partnerin sabrını zorlayabilir.





4. KOÇ BURCU

Koç burçları genelde ilişki başlarında ilgili ve tutkulu olabilir. Ancak zamanla kendi işleri, hedefleri ve egosu öne çıkmaya başladıkça partnerini ikinci plana atabilir. Duygusal beklentilere karşı sabırsızdır. “Neden sürekli ilgimi istiyorsun?” gibi tepkilerle karşısındakini değersiz hissettirebilir. Bu da ilişkiyi yıpratan bir umursamazlığa dönüşebilir.