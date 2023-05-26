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İnsanı çileden çıkarırlar! İnatçılıkta zirve yapan ve çıldırtan 4 burç

İnatçılıkta zirve yapan burçlar belli oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 23:35
İnsanı çileden çıkarırlar! İnatçılıkta zirve yapan ve çıldırtan 4 burç
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Bazı insanlar gerçekten çok inatçı oluyor. Öyle ki onlara laf anlatmak gerçekten çok zordur. Keçi gibi inatçı olan 5 burç belli oldu. Posta.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Keçi gibi inatçı olan  4 burç açıklandı


OĞLAK BURCU

Oğlak burçları sabit fikirli ve inatçıdır. Oğlak burçları reddedilmekten hiç hoşlanmazlar. Oğlak burçları istediklerini elde etmek için savaşır. Biri onlara "hayır" derse ve inatçı tavırlar göstermezse karşısındaki insanı ikna etmek için elinden geleni yapar.

BOĞA BURCU 

Boğa burçları genellikle çok sabırlıdır. İnsanları dinlemeyi ve anlamayı çok severler. Boğa burçları o kadar inatçı olurlar ki reddedildiklerinde size tüm sinirini göstermek ister. Ayrıca onlara "hayır" dediğiniz için sürekli sizi rahatsız edebilirler.

AKREP BURCU 

Akrep burçları kendi düşüncelerini başkalarına kabul ettirmek için çok uğraşır. Akrep burçları sizi dinledikten sonra ikna etmeye çalışabilir.

Aslında, Hayır'ınızı bir evet olarak manipüle etmeye çalışabilirler veya sizi dinlediklerini düşündüğünüze inandığınızda akrep burçlarına "evet" demek için ikna olabilirsiniz.


ASLAN BURCU 

Aslan burçları kendini çok iyi ifade eden bir burçtur. Ancak onların düşüncelerini değiştirebilmek neredeyse imkansızdır.

Aslan burcu olan kişiler bir şeyin yapılmasını istiyorsa öncelikle onun yapılacağından emin olur.

Aslan burçları onlarla aynı fikirde olmadığını fark ettiğinde bunu dikkate alarak düşüncelerinizi değerlendirir. Ancak yine de kendi dediği olsun ister.


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