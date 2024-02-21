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İz bırakan şıklık: İşte takıntı derecesinde dış görünüşlerine önem veren burçlar...

Astrolojiye göre bazı burçlar dış görünüşlerine fazlasıyla önem veriyor. Peki şıklıklarıyla iz bırakan, her an bakımlı olan burçlar hangileridir? İşte takıntı derecesinde dış görünüşlerine önem veren burçlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:32
İz bırakan şıklık: İşte takıntı derecesinde dış görünüşlerine önem veren burçlar...
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Burçlar kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileri bulunan ve kişin yaşantısında önemli değişimlerin oluşmasını sağlayan önemli bir yapıya sahiptir. Burçlar dünyasında dış görünümüne en çok önem veren ve kendini her daim bakımlı görmek isteyen burçlar vardır. Peki şıklıklarıyla iz bırakan, her an bakımlı olan burçlar hangileridir? İşte takıntı derecesinde dış görünüşlerine önem veren burçlar...

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MUHTEŞEM GÖSTERİŞLİLER: ASLAN BURÇLARI

23 Temmuz ile 22 Ağustos arasında doğan Aslanlar burçların asilzadeleridir. Güneş tarafından yönetildikleri için onun parlaklığının tadını çıkarırlar ve bunu görünümlerine yansıtırlar. Manyetik bir çekiciliğe ve doğuştan gelen bir drama duygusuna sahip olan Aslanlar, ilgi odağı olmayı severler. Görünümleri, asil tavırlarına uyacak şekilde dikkatlice seçilmiştir ve bu da onları her türlü toplantının göz kamaştırıcıları haline getirir.

ESTETİK MÜKEMMELİYETÇİLER: TERAZİ BURÇLARI

23 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burcu, aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs tarafından yönetilir. Bu onları doğal olarak estetik mükemmelliğe eğilimli kılar. Terazi burcu görünümleri konusunda titizdir, çoğu zaman doğru kıyafeti seçmek veya saç stilini mükemmelleştirmek için bolca zaman harcarlar. Güzelliğe olan bağlılıkları bir sanattır ve zarafeti zahmetsizce somutlaştırırlar.

ELEŞTİREL ZEKİLER: BAŞAK BURÇLARI

23 Ağustos ile 22 Eylül arasında doğan Başaklar burçların analitik zihinleridir. Görünüşleri Aslan burcu kadar gösterişli olmasa da Başak burcu, bakım konusunda titizdir. Her ayrıntıya dikkat ederek görünümlerinin parlak ve zarif olmasını sağlarlar. Öz-bilinçleri, yaşamın her alanında mükemmellik arzusundan kaynaklanır.

DÜNYEVİ ZARAFETÇİLER: BOĞA BURÇLARI

20 Nisan ile 20 Mayıs arasında doğan Boğa burcu bireyleri sağlam ve pratiktir. Dünyevi doğalarına rağmen keskin bir estetik anlayışları vardır. Boğa yerlileri, gösterişli bir görünümü korumak için zaman ve çaba harcarlar. Gardıropları genellikle zamansız klasiklerden oluşan bir koleksiyondur ve dikkatleri üzerine çeken zahmetsiz bir zarafet yaymaktadırlar.


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