Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün sabah saatleri yeni başlangıçlar açısından pozitif etkiler barındırıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ruhsal anlamda gergin hissedebilirsiniz. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor, bildiğiniz yolda ilerleyin ve kararlı olun.
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