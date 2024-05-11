Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sabah saatleri sosyal çevrenizle geçireceğiniz keyifli zamanlar motivasyonunuzu arttırabilir. Günün ilerleyen saatleri İş hayatınızla alakalı belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Çözümsüz kalan konuları oldurmak için bugün fazla zorlamayın.
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