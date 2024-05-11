Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Yakın çevrenizi tarafından anlaşılmıyor olmak ruhsal anlamda sizi aşağı çekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınızı anlayacak insanlarla ilişki içerisinde olmak iyi hissettirecek. Çocuklarınız varsa biraz onlara vakit ayırabilir veya özel hissettiğiniz kişilerle zaman geçirebilirsiniz.
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