Kalbini kolay açamayan 4 kadın burcu: Bu burçların duvarları çok yüksek

Aşk çoğu kişi için ani bir kıvılcım olabilir ama bazı kadınlar için bu yol oldukça uzundur. Onlar, defalarca test eder, gözlemler, analiz eder. Güvenmeden sevmez, sevmeden açılmaz. İşte duygularını saklamayı tercih eden, kendini kolay ele vermeyen 4 kadın burcu...

AKREP BURCU

Gizem onun doğasında vardır. Akrep kadınları yoğun duygular yaşar ama asla dışa vurmaz. Güven onlar için her şeydir; birini hayatlarına alabilmeleri için o kişinin samimiyetini iliklerine kadar hissetmeleri gerekir. İhanete tahammülleri yoktur. Kalpleri güçlü ama kapalıdır.

OĞLAK BURCU

Aşk onun için bir hevesten öte, ciddi bir sorumluluktur. Oğlak kadını duygularına kolay teslim olmaz, ilişkilerde mantığıyla hareket eder. Biriyle yakınlaşmadan önce onu defalarca ölçüp biçer. Güvenmediği kişiye en ufak bir duygu göstermez.

YENGEÇ BURCU

Duygusal derinliği çoktur ama bunu göstermek onun için kolay değildir. Çünkü daha önce incinmiştir, hayal kırıklığına uğramıştır. Bu yüzden kalbinin etrafına görünmez duvarlar örer. Gerçekten sevdiğinde bile bir süre bunu saklamayı tercih eder.

BAŞAK BURCU

Kontrollü, ölçülü, analitik… Başak kadını duygularını bile analiz eder. Kalbini açmak için her şeyin yerli yerinde olması gerekir. Sevgi onun için birdenbire gelişmez, zamanla örülür. Güvensizlik onu mesafeli kılar ama bu mesafe bir savunma biçimidir.