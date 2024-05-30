Karanlık arzuları olan 4 burç: Bu burçların düşünceleri derinlerden geliyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 18:02

Güncelleme: 30.05.2024 - 18:02

Bazı insanların birçok arzusu sürekli karanlık düşünceleri barındırır. Bu kişilerin burcu bu durumla açıklanabilir. İşte, Karanlık arzuları olan 4 burç...

AKREP BURCU

Plüton'un yönettiği Akrep yoğunluğa yabancı değil. Gizemli görünümlerinin arkasında güç ve kontrole yönelik derin bir özlem yatıyor. Karanlık arzuları genellikle hem kişisel ilişkilerde hem de profesyonel çabalarda hakimiyet arzusuyla kendini gösterir. Düzenli dış görünüşlerinin altında, en ufak bir provokasyonda tutuşmaya hazır, kaynayan bir tutku kazanı yatıyor.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcunun damarlarının derinliklerinde hırs vardır. Satürn tarafından yönetilen bu kişiler, başarıya ve tanınmaya yönelik doyumsuz bir açlıkla hareket ederler. Ancak disiplinli tavırlarının altında daha karanlık bir arzu yatıyor: otorite ve nüfuz arzusu. Oğlaklar, yüce hedeflerine ulaşmak için en karanlık yollarda yürümeye isteklidirler ve bu da onları güç arayışında zorlu rakipler haline getirir.

BALIK BURCU

Neptün'ün yönettiği balık, fantezi ve yanılsama dünyasında yaşar. Onların karanlık arzuları kaçışta yatmaktadır ve hayatın sert gerçeklerinden hayal güçlerinin derinliklerine sığınmaktadırlar. Ancak rüyalar aleminde Balıklar sıklıkla duyularını harekete geçiren yasak ayartmalarla karşılaşırlar. Tabuya olan çekicilikleri onları tehlikeli yollara sürükleyebilir ve hayal ile gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırabilir.

İKİZLER BURCU

Merkür tarafından yönetilen İkizler burcu ikili doğalarıyla bilinir. Büyüleyici görünümlerinin altında, doğası gereği çoğu zaman çatışan karmaşık bir arzular ağı yatıyor. Karanlık arzuları, huzursuz ruhlarını tatmin etmek için sürekli olarak yeni deneyimler arayan, uyarılma ve çeşitliliğe olan susuzluktan kaynaklanır. Ancak yenilik arayışında olan İkizler burcu kendilerini daha karanlık, daha yasak zevklere kapılmış halde bulabilir.