Karar vermekte en çok zorlanan 4 burç: Bu burçlar her konuda seçim yapmaya fazlasıyla zaman harcıyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar için karar vermek adeta bir zihin labirenti gibidir. En küçük seçimlerde bile tüm ihtimalleri gözden geçirir, kararsızlıklarıyla çevrelerini çileden çıkarabilirler. Onlar için “karar” sadece bir sonuca varmak değil, aynı zamanda doğru olanı seçmek zorunluluğudur. Peki, her konuda seçim yapmaya fazlasıyla zaman harcayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, karar vermekte en çok zorlanan 4 burç...





1. TERAZİ BURCU

Zodyak’ın adaleti ve dengeyi temsil eden burcu Terazi, karar verme konusunda tam anlamıyla ikilemlerle boğuşur. Olaylara her yönüyle bakmak ister; kim ne der, kim nasıl etkilenir, sonucu ne olur gibi sorular kafasında dönüp durur. Bu yüzden Terazi burcu bir konuda karar vermeden önce mutlaka başkalarının fikirlerine danışır. Ama çoğu zaman danıştığı fikirler onu daha da kararsız yapar.





2. İKİZLER BURCU

İkizler burcu hızlı düşünür ama aynı hızla fikir de değiştirir. Zekasıyla tüm olasılıkları görüp analiz edebilir; fakat bu analizlerin sonunda hangisinin en iyisi olduğuna karar vermekte zorlanır. Bir anda “bunu istiyorum” deyip beş dakika sonra “ama şu da güzelmiş” diyebilir. Kararsızlığı bazen çevresi tarafından tutarsızlık gibi algılansa da, İkizler sadece her seçeneği değerlendirmek ister.





3. BALIK BURCU

Balık burcu karar verirken sadece mantığını değil, kalbini ve sezgilerini de işin içine katar. Bu nedenle bir karara varmak Balık için karmaşık bir içsel yolculuğa dönüşebilir. Kimseyi üzmek istememesi, fedakârlık yapma eğilimi ve duygusal dalgalanmaları, onu net bir karar vermekten alıkoyar. “Ya yanlış yaparsam?” korkusu da çoğu zaman süreci iyice uzatır.





4. BAŞAK BURCU

Başak burcu detaycı yapısı nedeniyle karar verirken her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz eder. “Acaba daha iyisi var mı?” ya da “Bu yeterince doğru mu?” gibi sorularla kendi içinde sorgulamalar yaşar. Mükemmelliyetçilik, bazen onun karar almasını geciktirir. En doğru tercihi yapana kadar zihninde defalarca plan yapar, bozar ve tekrar başlar.