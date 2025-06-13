Karısına ilgi göstermeyen 4 erkek burcu: Bu erkekler eşlerinin değerlerini bilmiyor

İlişkilerde ilgi, anlayış ve sevgi en önemli taşlardan biri. Ancak bazı burçlar, doğaları gereği eşlerine karşı zaman zaman soğuk, mesafeli veya duyarsız olabiliyor. Bu durum elbette sevgisizlikten değil, karakter yapılarından kaynaklanıyor. İşte karısına yeterince ilgi göstermediği sıkça söylenen 4 erkek burcu...

OĞLAK BURCU

Sorumluluk ve kariyer odaklı yapısıyla bilinen Oğlak erkeği, çoğu zaman işlerine kendini öyle bir kaptırır ki, eşine yeterli zamanı ve ilgiyi ayıramaz. Duygularını göstermekte zorlanabilir ve romantik sürprizler yapmak pek aklına gelmez. Onun sevgisi daha çok “ben çalışıyorum çünkü seni önemsiyorum” bakış açısıyla ölçülür.

KOVA BURCU

Bağımsızlık tutkusu yüksek olan Kova erkeği, duygusal yakınlıktan çok zihinsel paylaşımlara önem verir. Eşine karşı zaman zaman mesafeli ve soğuk görünebilir. Onun için bireysel alan her zaman önceliklidir. İlgisini göstermek yerine, “sen zaten biliyorsun” diyerek hislerini ifade etmeyi ihmal edebilir.

BAŞAK BURCU

Detaycı ve eleştirel yapısı nedeniyle Başak erkeği, sürekli bir şeyleri düzeltme ve mükemmelleştirme peşindedir. Bu tavrı, zamanla eşinin duygusal ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine neden olabilir. Ona göre ilgilenmek, eleştirip düzeltmektir; romantik jestler çoğu zaman ikinci planda kalır.

AKREP BURCU

Akrep erkeği yoğun duygulara sahiptir ancak bunu her zaman dışa vurmaz. İç dünyasında derin duygular beslese de, bunları ifade etmekte ketum olabilir. Kıskançlığı ve kontrol etme arzusu ilgisiz gibi görünmesine neden olabilir. Aslında sevgisi derindir, ama dışarıdan her zaman anlaşılamaz.