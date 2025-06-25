Karısının isteklerini karşılayamayan 4 erkek burcu: Bu burçlar eşini duymuyor

İlişkilerde anlayış ve karşılıklı iletişim, sağlıklı bir evliliğin temel taşlarıdır. Fakat astrolojik açıdan bakıldığında, bazı erkek burçları duygusal bağ kurmakta ya da eşinin isteklerini dikkate almakta eksik kalabiliyor. Bu durum, evlilikte zamanla kopuşlara ve duygusal uzaklıklara yol açabiliyor. İşte, eşinin beklentilerini karşılamakta en çok zorlanan 4 erkek burcu...

OĞLAK BURCU

Mantık odaklı ve kariyer düşkünü Oğlak erkekleri, çoğu zaman eşinin duygusal ihtiyaçlarını ikinci plana atabilir. Onlar için sorumluluklar her şeyden önce gelir; bu da romantizmi arka planda bırakır. Eşi ilgi ve şefkat beklerken, Oğlak erkeği “daha önemli işlerin” peşinden koşabilir. Pratik zekâsı ilişkiyi yönetmeye yetse de duygusal beslenmeyi ihmal eder. Onunla evli olmak, zaman zaman yalnız hissetmeye yol açabilir.

YAY BURCU

Özgürlüğüne düşkün ve yerinde duramayan Yay erkekleri, eşinin ev içindeki ihtiyaçlarını “bağımlılık” gibi görebilir. İlgisini sürekli değişen hedeflerine ve keşiflerine yönelttiğinden, partnerini duygusal olarak ihmal edebilir. Duygularla yüzleşmek yerine mizah ya da kaçış yolunu tercih eder. Bu da eşinin ciddiye alınmadığını hissetmesine neden olur. Yay erkeğiyle evlilik, bir yolculuk gibidir ama duygusal durağa uğramayabilir.

İKİZLER BURCU

Sohbeti ve zekâsıyla büyüleyen İkizler erkeği, iş detaylara ve sorumluluklara gelince uzaklaşabilir. İkizler burcu, eşinin duygusal isteklerine ilk etapta heyecanla yaklaşsa da, bu ilgiyi sürdürülebilir kılamaz. Sıkılgan yapısı, evliliğin gerektirdiği sabrı göstermesini zorlaştırabilir. İkizler erkeği, eşinin taleplerini anlık olarak dinlese de derin bağ kurmaktan kaçınabilir. Bu durum, ilişkide yüzeysellik hissi yaratır.

KOÇ BURCU

Koç burcu erkeği genellikle ben merkezlidir ve kendi isteklerini öncelemeye eğilimlidir. Eşinin ihtiyaçlarını “engelleyici” ya da “yavaşlatıcı” bir unsur olarak görebilir. Tartışmalarda empati yerine tepki verir, bu da duygusal bir mesafe yaratır. Onun hızına ve yoğunluğuna ayak uydurmak zor olabilir. Evlilikte partnerini dinlemeyi öğrenmezse, ilişkide ciddi kırılmalar yaşanabilir.



