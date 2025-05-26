Karısının isteklerini yerine getiremeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar ne yapsa yetinemiyor

Evlilik, anlayış ve uyum üzerine kuruludur. Ancak bazı burçlardaki erkekler, ne kadar sevseler de eşlerinin isteklerini yerine getirmek konusunda eksik kalabiliyor. Kimi umursamıyor gibi görünüyor, kimi niyet ediyor ama uygulamada çuvallıyor. Sonuç? Kırgın bir eş, şaşkın bir koca. İşte karısının taleplerine cevap veremeyen, evde “yine mi unuttun?” cümlesini en sık duyan dört erkek burcu....

KOVA BURCU

Kova erkeği özgürlüğüne düşkündür ve ilişki içinde bile bireyselliğini korumak ister. Bu yüzden eşinin ihtiyaçlarını “fazla duygusal” ya da “gereksiz detay” olarak görebilir. Onun için sevgi göstergesi konuşmak değil, düşünmekle sınırlı kalabilir. “Ben seni düşünüyorum, yetmez mi?” tavrı, eşini çoğu zaman yalnız hissettirir.

YAY BURCU

Yay erkeği spontane yaşamayı sever, plana programa uymaz. Eşinin basit bir isteği bile ona “sınırlandırılmak” gibi gelebilir. “Tamam yaparım” der ama ya unutur ya da başka bir şeyle ilgilenmeye kayar. İyi niyetli olsa da dikkati dağınıktır, bu da onu güvenilmez biri gibi gösterebilir.

KOÇ BURCU

Koç erkeği kendi isteklerine odaklıdır ve çoğu zaman “önce ben” der. Eşinin ihtiyaçlarını dinlemekte sabırsız olabilir, “sen abartıyorsun” diyerek geçiştirme eğilimindedir. Onun için hız ve hareket önemlidir, ev içi detaylarla uğraşmak ise gereksiz gelir. Bu tavır, zamanla partnerinde değersizlik hissi yaratabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler erkeği söz verir ama tutmaz, dinler ama unutur. Karısının isteklerine anlık tepki verir ama kalıcılık göstermez. Sürekli fikir değiştirir, bu da eşinde “beni ciddiye almıyor” algısı yaratır. İletişim gücü yüksek olsa da eylem tarafı zayıftır.