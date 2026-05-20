Kendi hatasını asla kabul etmeyen 4 burç: Bu burçlar her şeyi başkalarının üstüne atıyor

Özür dilemeyi bir erdem değil, bir yenilgi olarak gören bazı burçlar için suçluluk psikolojisi adeta imkansız bir kavramdır. En haksız oldukları anlarda bile sergiledikleri sözel cambazlıklar ve taktiksel geri adımlarla zeytinyağı gibi üste çıkmayı başaran bu karakterler, günün sonunda tüm faturayı karşınızdakine kesmekte ustadırlar. İşte, Kendi hatasını asla kabul etmeyen 4 burç...

ASLAN BURCU

Bir Aslan burcunun hata yaptığını kabul etmesini beklemek, Güneş'in batıdan doğmasını beklemek gibidir. Yönetici gezegeni Güneş olan Aslan, kendini her zaman spot ışıklarının altında ve kusursuz görür. Eğer ortada bariz bir yanlış varsa, bu ya şartların uygun olmamasından ya da çevresindeki insanların vizyonsuzluğundandır. "Ben hata yapmam, sadece farklı bir yöntem denedim" mantığıyla hareket ederler ve gururlarını korumak için suçu anında başkasına devrederler.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu yakayı ele verdiğinde bile kelime oyunlarıyla zeytinyağı gibi üste çıkmayı çok iyi becerir. Suçlu olduğunu bilseniz bile, onunla tartışırken konuyu öyle bir yere getirir ki, dakikalar sonra asıl suçlunun siz olduğuna inanmaya başlarsınız. "Ama sen de bana böyle demiştin", "O gün öyle davranmasaydın ben bunu yapmazdım" diyerek hedef şaşırtırlar. Onların dilbazlığı, kendi hatalarını görünmez kılan en büyük kalkanlarıdır.

KOÇ BURCU

Koç burcu dürtüseldir, hızlı hareket eder ve fırtınalar estirir. Hata yaptığını içten içe fark etse bile, o meşhur inadı ve savaşçı ruhu yüzünden asla geri adım atmaz. Özür dilemeyi bir "teslimiyet" ve "yenilgi" olarak gördüğü için tartışmayı daha da büyüterek üste çıkmaya çalışır. Onun lügatında "Hatalıyım" demek yerine, "Sen beni delirttin, o yüzden oldu" cümlesi yer alır.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar hayatı kurallar ve mantık çerçevesinde yaşarlar. Kendilerinden o kadar emindirler ki, bir şeyi yanlış yapmış olma ihtimallerini masaya bile yatırmazlar. Eğer bir proje veya ilişki krizle sonuçlandıysa, Oğlak burcu faturayı karşı tarafın "disiplinsizliğine" veya "beceriksizliğine" keser. Eleştirilmeyi bir saygısızlık olarak algıladıkları için, hatayı kabul etmek yerine duvar örüp mesafeli duruşlarıyla sizi cezalandırmayı tercih ederler.