Kendine karşı en acımasız olan 5 burç: Bu burçlar en sert eleştirileri her zaman kendilerine yapıyor...

Astrolojide her burcun güçlü ve zayıf yönleri bulunur. Ancak bazı burçlar vardır ki en büyük mücadelesini dış dünyayla değil, kendi iç sesiyle verir. Sürekli daha iyisini yapmaya çalışırken kendini yıpratan, başarısızlık karşısında kendini cezalandıran ve duygularını bastırarak ayakta kalmaya çalışan bu burçlar, çoğu zaman kendilerine karşı fazlasıyla acımasız davranır. Peki, kendini sürekli sorgulayan ve içsel baskıyı en yoğun yaşayan burçlar hangileri? İşte, kendine karşı en acımasız olan 5 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu, kendine karşı en katı burçların başında gelir. Sorumluluk duygusu çok gelişmiş olan Oğlak, hata yapmayı zayıflık olarak görür. Başarısız olduğu anlarda kendini acımasızca eleştirir ve dinlenmeye bile suçluluk duygusuyla yaklaşır. Dışarıdan güçlü ve soğukkanlı görünse de, iç dünyasında kendisiyle bitmeyen bir hesaplaşma yaşar.

2. BAŞAK BURCU

Başak burcu için mükemmeliyetçilik bir yaşam biçimidir. En küçük hatayı bile büyüten Başak, başkalarına hoşgörülü olsa bile kendisi söz konusu olduğunda affetmeyi bilmez. Sürekli daha iyisini yapabileceğine inanır ve bu düşünce zamanla içsel bir baskıya dönüşür. Kendi kendine yetemediğini düşündüğü her an, sert bir iç eleştirmen devreye girer.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu duygularını derin yaşayan ama bunu dışa vurmak yerine içine atan bir yapıya sahiptir. Kendine karşı acımasızlığı, duygusal yükleri tek başına taşımaya çalışmasından kaynaklanır. Kırıldığında, incindiğinde ya da hayal kırıklığı yaşadığında kendini suçlamaya meyillidir. Güçlü durma isteği, çoğu zaman kendini tüketmesine neden olur.

4. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal hassasiyetiyle bilinir ancak bu hassasiyet en çok kendine yönelir. Geçmişte yaşananları defalarca zihninde canlandıran Yengeç, “keşke”lerle kendini yorar. Sevdiklerini koruyamadığını ya da yeterince iyi olamadığını düşündüğü anlarda kendine karşı son derece sertleşir ve duygusal yükü tek başına sırtlanır.

5. ASLAN BURCU

Aslan burcu dışarıdan özgüvenli ve güçlü görünse de, iç dünyasında kendine karşı yüksek beklentiler barındırır. Takdir görmediğinde ya da başarısız hissettiğinde, bunu gurur meselesi hâline getirir ve kendini sertçe eleştirir. Güçlü imajını korumak adına duygularını bastırması, Aslan’ın kendine farkında olmadan acımasız davranmasına yol açar.