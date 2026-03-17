Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in 'mal varlığı' iddialarına yanıt: 'Yasal süreçleri derhal başlatıyorum'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkındaki "malvarlığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Özgür Özel'in iddiaları üzerine yanıtı şöyle:

"Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur.

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıkladı. Gürlek’in gayrimenkullerini tek tek tapu kayıtlarıyla sıralayan Özel, "Toplamda 452 milyon liralık gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Hesapta bir kuruş para yoksa 19 yıl boyunca bütün maaşlarını Türkiye'deki en yüksek maaştan alsa biriktirse, bir ekmek almasa toplam maaşları 45 milyon lira. 19 yıllık maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. Bir başka deyişle 10 hakim ve savcı 19 yıl çalışsalar bütün parayı birleştirseler bunları alabiliyorlar" dedi.