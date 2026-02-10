Astrolojiye göre bazı burçlar, kendi sınırlarını geri plana atarak başkalarını merkeze koyar. Bu durum zamanla yorgunluk ve tükenmişlik hissi yaratabilir. İşte, kendini en son düşünen 3 burç...

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Sevdiklerini korumayı ve kollamayı görev bilen Yengeç burcu, kendi duygularını çoğu zaman geri plana atar. Önce başkaları mutlu olsun ister.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Fedakârlık Balık burcunun doğasında vardır. Karşısındakinin ihtiyacını kendi ihtiyacının önüne koyar ve bunun bedelini genellikle sessizce öder.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Denge arayışı içinde olan Terazi burcu, ortamın huzuru bozulmasın diye kendinden vazgeçebilir. Kendi isteklerini dile getirmekte zorlanır.