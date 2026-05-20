Kendisine yapılanı 20 yıl geçse de unutmayan 3 burç: Bu burçlarla hasım olmak büyük bir problem

Kendilerine yapılan bir haksızlığı, söylenen kırıcı bir sözü veya uğradıkları bir ihaneti aradan onlarca yıl geçse bile ilk günkü tazeliğiyle hatırlayan o 3 burcu mercek altına alıyoruz.

AKREP BURCU

Listenin tartışmasız lideri Akreplerdir. Akrep burcu için sadakat ve güven her şeydir; bu güven bir kez sarsıldıysa, o an geri dönülmez bir yola girilmiş demektir. Kendisine yapılan bir yanlışı asla unutmaz, konuyu halı altına süpürmez. Aradan 20 yıl geçse dahi, o olayın yaşandığı günü, saati, hatta üzerinizdeki kıyafetin rengini bile size hatırlatabilir. Onun hafızası bir intikam arşividir ve zamanı geldiğinde o dosyayı masaya koymaktan çekinmez.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için dünya bir hiyerarşi ve saygı dengesi üzerine kuruludur. Bir Oğlak burcuna yapılan haksızlık, onun gururuna ve emeğine yapılmış bir saldırıdır. Duygusal krizler çıkarmaz, bağırıp çağırmaz ama sizi hayatından ve geleceğinden tamamen siler. Aradan yıllar geçse ve siz o olayı çoktan unutmuş olsanız bile, Oğlak burcu karşılaştığınız ilk profesyonel veya sosyal ortamda o meşhur mesafeli duruşuyla size haddinizi bildirecektir. Onun kütüphanesinde kara listeye alınan birinin adı bir daha asla silinmez.

BOĞA BURCU

Boğalar sabırlıdır, kolay kolay öfkelenmezler ve sınırları çok geniştir; ancak o sınır bir kez aşıldığında geri dönüşü yoktur. Bir Boğa burcunun güvenini suistimal ettiyseniz, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin size olan bakışı bir daha asla eskisi gibi olmaz. Sizi affetmiş gibi görünse bile, içten içe o kırgınlığı besler ve ilk kriz anında "Sen zaten 20 yıl önce de böyle yapmıştın" diyerek eski defterleri açar. Onun inadı, hafızasının en büyük bekçisidir.