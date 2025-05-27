Kimseye kolay güvenmeyen 4 burç: Bu burçlar kalbinin kapısını kolayca açamıyor

Güven ilişkilerin temelidir ama herkes aynı hızda güven duymaz. Bazı burçlar için bu süreç aylar, hatta yıllar sürebilir. Kırılmaktan korktukları kadar, kontrolü kaybetmekten de çekinirler. Bu yüzden dostlukta da aşkta da kalplerinin kapısını aralamadan önce uzun uzun izlerler. İşte kolay güvenmeyen, sınırlarını korumakta usta dört burç...

AKREP BURCU

Zodyak’ın en gizemli burcu olan Akrep, güveni bir süreç değil, bir test gibi görür. Bir kere kırıldığında bir daha asla aynı şekilde yaklaşmaz. İnsanları analiz eder, gözlemler, sınar… Kalbini açarsa tam açar ama o noktaya gelmek çoğu zaman kolay olmaz. Onun için güven, her şeyden önce gelir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu ilişkilerde temkinlidir; duygularla değil mantıkla hareket eder. Kendi ayakları üzerinde durmayı sevdiği için, kimseye ihtiyaç duymaz gibi davranır. Güven konusunu ciddi bir sorumluluk olarak görür ve bu yüzden herkese şans vermez. İstikrar ve sadakat görmeden içini açmaz.

KOVA BURCU

Kova burcu insanlara hızlı yaklaşır gibi görünse de, aslında duygusal mesafesini hep korur. Özgürlüğüne düşkün olduğu için kimsenin iç dünyasına çok yaklaşmasına izin vermez. Duygularını paylaşmakta zorlanır, bu yüzden güven ilişkisi yüzeyde kalabilir. Soğuk görünmesi, aslında bir savunma mekanizmasıdır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu detaycıdır ve karşısındakini uzun uzun inceler. Herkeste bir kusur bulduğu için kolay kolay içini rahat hissetmez. Güven onun için “kusursuzluk” demek değildir ama istikrar, mantık ve tutarlılık olmadan da mümkün değildir. Birini hayatına alması zaman alsa da, aldı mı kolay kolay bırakmaz.