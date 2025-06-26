Kıskançlık krizleriyle evliliği zorlaştıran 4 erkek burcu: Bu burçlar karılarına hayatı zindan ediyor

İlişkilerde sevgi ve güven ne kadar önemliyse, aşırı kıskançlık da bir o kadar yıpratıcı olabilir. Bazı burçlardaki erkekler, partnerlerini kaybetme korkusuyla davranmak yerine kontrol etmeyi tercih eder. Bu da hem iletişimi zedeler hem de eşler arasında sürekli bir gerginliğe neden olabilir. İşte kıskançlığı kontrol etmekte zorlanan 4 erkek burcu...

AKREP BURCU

Zodyak’ın en kıskanç burcu hiç kuşkusuz Akrep. Derin duygularla sever ama sevdiğini paylaşamaz. Eşinin göz ucuyla bile bir başkasına bakması, onun için büyük mesele olabilir. Kontrol arzusu, ilişkinin başlarında tutku gibi görünse de zamanla baskıya dönüşebilir. Akrep erkeği için güven kazanmak zordur, ama bir kez kaybedilirse geri dönüşü çok daha zor olur.

YENGEÇ BURCU

Duygusal, romantik ama bir o kadar da kırılgan Yengeç erkeği, sevdiği kişiyi kaybetmekten çok korkar. Bu korku, zamanla aşırı sahiplenmeye ve kıskançlığa yol açabilir. Eşiyle ilgilenen bir bakış bile onun iç dünyasında fırtınalar koparabilir. Sessiz kıskançlıklarıyla içten içe kendini yer, ama sonunda patlayabilir. Güven inşa edilmezse evlilikte sürekli bir huzursuzluk hissi yaşanabilir.

BOĞA BURCU

Sadakatiyle bilinen Boğa erkeği, aynı sadakati karşısındakinden de bekler — hem de fazlasıyla. Güven sağlandığında sakin ve huzurludur; ama güveni sarsılırsa kıskançlığı pasif agresif bir hal alabilir. Kendi partnerine ait olan her şeyi "dokunulmaz" ilan eder. Onun için küçük bir flört bile büyük bir ihanettir. Kıskançlığı çoğu zaman sahiplenme adı altında gizlenir.

ASLAN BURCU

Gösterişi ve ilgi odağı olmayı seven Aslan erkeği, partnerinin başkaları tarafından beğenilmesine tahammül edemez. Bu, onun gururunu incitir. İlişkide sürekli onay ve takdir görmek ister, aksi hâlde kıskançlık damarları kabarır. Eşi ilgi odağı olduğunda kıskançlığı rekabete dönüşebilir. Onun kıskançlığı çoğu zaman "beni daha çok sev" mesajı taşır.