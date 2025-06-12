Kıskançlıklarıyla meşhur 4 kadın burcu: Bu kadınlar kıskançlığın önüne geçemiyor

Kıskançlık, dozunda olduğunda sevginin işareti sayılır. Ama bazı kadınlar bu konuda oldukça derin ve kontrolsüz duygulara kapılabilir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki, partnerini sevdiği kadar kıskanır, hatta zaman zaman abartabilir. İşte kıskançlık dozunu ayarlamakta zorlanan 4 kadın burcu...

AKREP BURCU

Akrep kadını sevdi mi derin, sahiplenici ve tutkuludur. Ama aynı oranda kıskanç da olabilir. Gözünde beliren en ufak şüphe, sessiz bir sorguya, ardından büyük bir hesaplaşmaya dönüşebilir. Onun kıskançlığı sevdiğindendir ama partneri için yorucu olabilir. Asla hafife alınmamalı!

YENGEÇ BURCU

Duygusal ve romantik Yengeç kadını, ilişkide güvende hissetmek ister. Partnerinin ilgisinin azaldığını hissettiği anda içe döner ama sessizce kıskanır. “Bir şeyim yok” dese de geceleri içten içe kendini yer. Sevdiğini kaybetme korkusu onu tetikler. Kıskançlığı duygusal bir ihtiyaçtan kaynaklanır.

BOĞA BURCU

Boğa kadını sadakat konusunda nettir ve aynısını bekler. Paylaşmayı hiç sevmez, özellikle aşkı. Sahiplenici tavrı zamanla kıskançlık krizine dönüşebilir. Onun gözünde “benim olan benimdir” anlayışı hâkimdir. Kıskandığında alttan almaz, doğrudan hesap sorar.

ASLAN BURCU

Aslan kadını ilgi odağı olmayı sever. Partneri ilgisini başka birine kaydırırsa bunu asla hazmedemez. Onun kıskançlığı genelde gururdan beslenir. Sevdiğini biriyle paylaşma fikri bile onu çıldırtabilir. Kıskandığında öfkesini saklamaz, adeta duygularını sahneye koyar.



