Kıskançlıktan deliye dönen 5 burç... Onları hayatınızdan uzak tutun

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:50

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:50

Burçlar, kişilerin doğum tarihine göre belli olmaktadır. Burçların insanlar üzerinde olan etkisi birçok kişi tarafından bilinmektedir. Bir başka deyişle burçlar, kişilerin karakter özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Kıskançlıkta zaten bir karakter özelliğidir. Bazı burçlar ise diğer burçlara göre daha fazla kıskanç olurlar. Her burcun öne çıkan özelliği farklı olduğu gibi kıskançlık özellikleri ile öne çıkan burçlarda bulunur.

EN KISKANÇ 5 BURÇ

Posta'da yer alan bir içerikte; En kıskan 5 burçla ilgili detaylar paylaşıldı.

KOÇ BURCU

Koç burçları her zaman ön planda olmayı sever. Kendisini belli etmek elinden geleni yapar. Proaktif tavırlarıyla ortamın en popüler kişisi olmayı başarırlar. İş hayatlarında çok fazla çalışarak kısa sürede yükselmeyi hedeflerler. Kendileriyle aynı vasıflarda birini fark ederlerse kıskanırlar.

Koç burçları başkasının ondan daha iyi olmasına katlanamaz. Koçlar iktidarını başkasıyla paylaşamaz, ittifaklara giremezler.

BOĞA BURCU

Boğa burçları genellikle sakin ve uyumlu yapılarıyla bilinir. Boğa burçlarını uysal olarak görüp hiç kıskanç olmadıklarını düşünebilirsiniz. Ancak durum tam tersidir.





Boğa burçları astrolojide en kıskanç burçlar arasında yer alır. Belli durumlarda kıskançlık yönleri ağır basar. Çevresindekilerin sahip olduğu lüks bir otomobil, boğazı gören muhteşem bir ev, pahalı bir saat Boğalar için kıskanma sebebidir

Boğa burçları hayatları boyunca en iyi olmak ister. Bu sebeple kendisinden iyi noktada birilerini gördüğü zaman kıskançlık duygusu harekete geçer.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları evde olmayı sever ve geleneksel bir bakış açıları vardır. Onların tüm hayali merhametli ve sıcak bir yuva kurma üzerinedir.

Yengeç burçları çok sıcak kanlı olsa da kıskançlık duygusu en baskın olan burçlar arasında yer alır. Çok gereksiz konularda çekememezliklerine tanık olabilirsiniz. Sevdiklerine derin bir şefkat gösterir, onları başkalarından kıskanırlar.

Yengeç burçları özellikle aile üyelerini kimseyle paylaşamaz. Kıskançlıklarını genelde bozulduğu bir davranışa sitem ederek gösterirler.

AKREP BURCU

Akrep burçları astrolojide en gizemli ve karanlık yönü baskın burçlar arasında yer alır. Bu özelliklerinin dışında akrep burcunun en belirgin özelliği kıskanç bir yapıda olmasıdır. Akrep burçları adeta kıskançlığın kitabını yazar.

Akrep burçları irili ufaklı birçok meselede kıskançlık gösterebilir. Bazen çok gereksiz konuları gözünde büyütebilir. En fazla çekememezlik hissettiği insanlar seksapelitesi yüksek olanlardır.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları hırsız ve azimli yapıları ile bilinir. Oğlak burçları iş hayatında zirvede olabilmek için durmadan çalışır.

Kariyerini en üst noktaya taşımak için elinden geleni yapar. Çalışmaktan ve başarmaktan mutluluk duyar. İşkolik oğlak burçlarının kıskançlık gösterdiği tek alan iş hayatı olabilir.

Terfi etme çabasındayken hedefine başkalarının oturtulması Oğlak burçlarını çıldırtabilir. Mesleğinde başarılı ve iyi yerlere gelmiş, maddi durumunu ve sınıfsal statüsünü yükseltmiş kişileri de kıskanabilirler.



