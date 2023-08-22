Burç Yorumları: 23 Ağustos Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Ağustos 2023 - 17:54

Güncelleme: 22 Ağustos 2023 - 17:54

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Parasal anlamda beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir sevgili koçlar. Kalıcılığı olmayan konular için enerjinizi düşürmeyin. Risk içeren ve önemli kararlar için uygun bir gün değil, birkaç gün sabretmenizde yarar var.