Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Burç Yorumları: 23 Ağustos Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu
günlük yorumu:
Parasal
anlamda beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir sevgili
koçlar. Kalıcılığı olmayan konular için enerjinizi düşürmeyin. Risk içeren ve
önemli kararlar için uygun bir gün değil, birkaç gün sabretmenizde yarar var.
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