Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Nisan 2025 - 15:55

Güncelleme: 30 Nisan 2025 - 15:55

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Aşırı fevri ve dürtüsel tavırlarınız bugün yakınlarınızın kalbini kırabilir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymalı. Ailevi konularla alakalı görmezden gelinmiş birçok konu açığa çıkabilir. Sakin kalabilirseniz çözüm çok da zor değil.