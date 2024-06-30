Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2024 - 16:08

Güncelleme: 30 Haziran 2024 - 16:08

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün maddi konularda veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için bugün doğru zaman değil. Enerjinizi düşüren kişileri hayatınızda tutmayın. Hayatınızı sadeleştirdiğinizde zihinsel olarak daha sağlıklı olacaksınız.