Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün maddi konularda veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için bugün doğru zaman değil. Enerjinizi düşüren kişileri hayatınızda tutmayın. Hayatınızı sadeleştirdiğinizde zihinsel olarak daha sağlıklı olacaksınız.
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