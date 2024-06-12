Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Haziran Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün sağlığınıza dikkat edin sevgili koçlar, strese bağlı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızda bir şeyler değişiyor, bu değişime adapte olmak zor gibi görünse de uzun vadede size iyi gelecek.
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