Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen Koç burcu:
Uzun süredir bastırılmış ailevi sorunlar bugün gündeme gelebilir. Ailenizin önemini anlamanız gerekiyor. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz bir hal aldığını fark edin. Sakin olun, mantığınızla hareket edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
- AKP eliyle torpil
- Doğal şifacı olan 4 burç
- 'Kumpas'tan Menzil çıktı!
- Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
- Trollere 'ekonomik kriz' yanıtı
- Yaş engeli: Görevleri sonlandırıldı!
- Parayı mıknatıs gibi çeken 4 burç
- Emekli 'zammı' seçim sonuçlarını etkiler miydi?
- ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'