Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Ekonomik anlamda krizli bir gün olabilir sevgili koçlar. Bankalar, krediler, borçlar ve sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi riske atmayın, geçici olabilecek konulara çok fazla takılmayın. Emin olmadığınız konulardan uzak durmaya çalışın.
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