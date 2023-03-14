Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:33

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 09:33

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Motivasyonunuz bugün çok güçlü sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda bu zamana kadar atılım yapamadıysanız bugün tam zamanı. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın, her şeyin fazlası zarar.