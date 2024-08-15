Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı görünüyor sevgili koçlar... Sorumluluk almanız gereken konular var. Öfkeli tavırlarınızla sorunları çözemezsiniz. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Kendinizi sakin bir üslupla ifade edebilirseniz çatışmaları en aza indirirsiniz.
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