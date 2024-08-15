Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ağustos 2024 - 16:12

Güncelleme: 15 Ağustos 2024 - 16:12

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün ilişkileriniz biraz zorlayıcı görünüyor sevgili koçlar... Sorumluluk almanız gereken konular var. Öfkeli tavırlarınızla sorunları çözemezsiniz. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Kendinizi sakin bir üslupla ifade edebilirseniz çatışmaları en aza indirirsiniz.