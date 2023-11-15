Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Kasım 2023 - 16:45

Güncelleme: 15 Kasım 2023 - 16:45

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Bugün ilişkileriniz ve kariyer yaşamınızda biraz zorlayıcı etkiler var sevgili koçlar. Gergin hissedebilirsiniz. Üstlerinizle veya ebeveynlerinizle tartışmalar yaşanabilir. Soğukkanlılığınızı korursanız çatışmaları en aza indirirsiniz. İnsanlara zaman vermeli, sabırlı olmalısınız.



