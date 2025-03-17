Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 16:03

Güncelleme: 17 Mart 2025 - 16:03

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Gerginliğinizi atabilmeniz için enerjinizi sağlıkla şekilde atabilmenin yollarını bulmanız gerekiyor. Hırsınızı ve cesaretinizi biraz dengeleyebilirseniz olası zararları da engellemiş olacaksınız. Her doğruyu her yerde söylemeyin.