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Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Salı Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Mart 2025 - 16:03

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Gerginliğinizi atabilmeniz için enerjinizi sağlıkla şekilde atabilmenin yollarını bulmanız gerekiyor. Hırsınızı ve cesaretinizi biraz dengeleyebilirseniz olası zararları da engellemiş olacaksınız. Her doğruyu her yerde söylemeyin.


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