Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün maddi konularda veya sağlık konularında canınızı sıkan gündemler olabilir. Çözmek için bugün doğru zaman değil. Enerjinizi düşüren kişileri hayatınızda tutmayın. Hayatınızı sadeleştirdiğinizde zihinsel olarak daha sağlıklı olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet’te Kum Tanesi
- CHP'den tutanak açıklaması
- İYİ Parti’de CHP’ye ‘HDP kızgınlığı’
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Uzman isimlerden 2. tur değerlendirmesi
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama