17 Mayıs hangi burç? 17 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:41

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Mayıs hangi burç oluyor? 17 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

17 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1927 - Gülistan Güzey

1945 - Esin Engin

1954 - Belkıs Akkale

1972 - Ergün Penbe

1987 - Ersan Gülüm

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1490 - Albrecht

1768 - Brunswick'li Caroline

1868 - Horace Elgin Dodge

1897 - Odd Hassel

1911 - Maureen O'Sullivan

1953 - Kasım Cömert Tokayev

1966 - Kusay Hüseyin

1982 - Vjosa Osmani

1983 - Danko Lazovic

1990 - Will Clyburn

1996 - Ryan Ochoa

1998 - Abdulrahman Akkad