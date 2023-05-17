Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
17 Mayıs hangi burç? 17 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 17 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Mayıs hangi burç oluyor? 17 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
17 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1927 - Gülistan Güzey
1945 - Esin Engin
1954 - Belkıs Akkale
1972 - Ergün Penbe
1987 - Ersan Gülüm
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1490 - Albrecht
1768 - Brunswick'li Caroline
1868 - Horace Elgin Dodge
1897 - Odd Hassel
1911 - Maureen O'Sullivan
1953 - Kasım Cömert Tokayev
1966 - Kusay Hüseyin
1982 - Vjosa Osmani
1983 - Danko Lazovic
1990 - Will Clyburn
1996 - Ryan Ochoa
1998 - Abdulrahman Akkad
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