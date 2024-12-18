Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Motivasyonunuz ve enerjiniz bugün çok güçlü sevgili koçlar. Cesaret gerektiren konularda bu zamana kadar adım atamadıysanız bugün tam zamanı. Kendinizi göstermek, ön planda olmak, doğru şekilde tanıtmak için destekleyici bir gün. Bugün şanslısınız.
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