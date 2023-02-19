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Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:00

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu: 

Uzun süredir verdiğiniz maddi manevi mücadele sizi yormuş olabilir, artık dinlenmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Yaşam enerjiniz bugün biraz düşük, kendinizle kalmak istiyorsunuz. Her şeye anlam yüklemeye çalışmanın doğru olmadığını göreceğiniz günlerdesiniz. Biraz rahat olun.




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