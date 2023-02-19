Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Uzun süredir verdiğiniz maddi manevi mücadele sizi yormuş olabilir, artık dinlenmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Yaşam enerjiniz bugün biraz düşük, kendinizle kalmak istiyorsunuz. Her şeye anlam yüklemeye çalışmanın doğru olmadığını göreceğiniz günlerdesiniz. Biraz rahat olun.
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