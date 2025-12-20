Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Pazar Koç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

20.12.2025 16:59:00
Astrolog Bilge Aslı
Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu

Sorumluluklar ön planda. Bugün duygularını geri planda tutup yapılması gerekenlere odaklanabilirsin. Üstlerle ilişkiler, kariyer hedefleri ve uzun vadeli planlar önem kazanıyor. Sabırlı davranmak sana kazandırır.