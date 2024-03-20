Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mart 2024 - 16:41

Güncelleme: 20 Mart 2024 - 16:41

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Bugün kibirli davranışlarınız çevrenizdekileri biraz rahatsız edebilir. Göz önünde olmak istediğiniz bir gündesiniz fakat biraz dengeye gelmeniz gerekiyor. Herşeyi yapabileceğinize olan inancınız sizi daha sonra hayal kırıklığına uğratabilir.