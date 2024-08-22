Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sabırsız tavırlarınız bugün yanlış kararlar vermenize sebep olabilir sevgili koçlar. Önemli kararlar alırken konuları sakin bir şekilde ölçüp tartmak çok yerinde olur. Baş ağrısı, tansiyon sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Biraz gevşeyin..
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!