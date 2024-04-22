Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, ilişkilerinizde huzur arayışı içerisinde olmanıza rağmen ego çatışmalarının tam da içerisindesiniz. Nerede duracağınızı bilmelisiniz. Fazla cesaretli çıkışlarınız ilişkilerinizi yıpratıyor Dürtülerinizle hareket etmeyin, sakin olun. Empati yeteneğinizi arttırmanız gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!