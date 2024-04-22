Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Salı Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Nisan 2024 - 16:14

Güncelleme: 22 Nisan 2024 - 16:14

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar, ilişkilerinizde huzur arayışı içerisinde olmanıza rağmen ego çatışmalarının tam da içerisindesiniz. Nerede duracağınızı bilmelisiniz. Fazla cesaretli çıkışlarınız ilişkilerinizi yıpratıyor Dürtülerinizle hareket etmeyin, sakin olun. Empati yeteneğinizi arttırmanız gerekiyor.