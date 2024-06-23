Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Haziran Pazartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Hayatınızda dengeye getirmek istediğiniz konular bugün pozitif şekilde sonuçlanmaya başlayabilir sevgili koçlar. İlişkilerinize odaklanın. Çevrenizin desteğini yok saymayın. İlişkilerinizde uyumu yakaladıkça hayatınızın birçok konuda düzene girdiğini göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- Güldür Güldür'ün ünlü oyuncusu 10 yıllık eşinden boşandı
- 'Olağanüstü bir örnek seyrettim'
- 'Sana ne ulan kaç yaşındaydı, ister 9 ister 19...'
- Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı!
- İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma!
- İki çocuk otel odasında ölü bulundu!
- Portekiz engelini aşamadık
- CHP'li Bahadır'ın sağlık durumunda yeni gelişme
- Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak