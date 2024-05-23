Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Mayıs 2024 - 15:43

Güncelleme: 23 Mayıs 2024 - 15:43

Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Sevgili koçlar, bugün geçmişte kalan ve üzerini örttüğünüz problemler tetiklenebilir. Öfkeli tavırlarınızla sevdiklerinizi kendinizden uzaklaştırmanızın en çok size zararı var. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz olduğunu anlamanız gerekiyor. Düşünerek hareket edin.