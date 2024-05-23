Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Cuma Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Sevgili koçlar, bugün geçmişte kalan ve üzerini örttüğünüz problemler tetiklenebilir. Öfkeli tavırlarınızla sevdiklerinizi kendinizden uzaklaştırmanızın en çok size zararı var. Öfkeyle hareket ettikçe sorunların daha içinden çıkılmaz olduğunu anlamanız gerekiyor. Düşünerek hareket edin.
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