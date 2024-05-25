Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu:
Bugün ikili ilişkiler biraz gergin ve zorlayıcı olabilir sevgili koçlar. İçsel gerginliğiniz yakın çevrenize yansıyor. Sorumluluk almanız gereken konularda rahat davranmamalısınız. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın.
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