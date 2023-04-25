Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Nisan Çarşamba Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bu aralar biraz gergin olabilirsiniz sevgili koçlar. Aile gibi gördüğünüz insanlarla yaşadığınız çatışmalar enerjinizi düşürüyor. Konuların çok fazla üzerinde durmak yerine odak noktanızı değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.
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