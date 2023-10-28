Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Parasal konulara odaklanacağınız bir gündesiniz sevgili koçlar. Arkadaş çevrenizde kendinizi değerli hissedeceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz bir gün. Yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Hayatınızda sağlamlaştırmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz.
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